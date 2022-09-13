Новая Усмань, Воронежская область, , 16:08 — REGNUM Ученики гимназии в Отрадном Новоусманского района Воронежской области утром 13 сентября с трудом попали в школу. Видео с огромной лужей, разлившейся перед зданием, появилось в соцсетях.

Ливень Pixabay.com

На кадрах видно, что машины по проезжей части двигаются очень медленно и почти по двери в воде. Одна из мам на руках перенесла ребёнка через лужу, а дети постарше добирались к школе, перемещаясь по решетчатому забору. На заднем фоне слышно, как возмущаются родители.

В администрации Новоусманского района утверждают, что у школы есть ещё три входа, к которым можно было подойти.

« Что касается непосредственно данного входа — ливневка не справилась с большим количеством воды. Её прочистят сегодня силами администрации поселения и уберут один из бордюров, чтобы спустить воду. Сейчас же там сделали временный деревянный «мостик», — приводит комментарий чиновников «Моё!».

Как сообщало ИА REGNUM, ливень обрушился на Воронеж и пригороды вечером 12 сентября, шёл всю ночь, а также почти до середины дня 13 сентября, и доставил немало неудобств воронежцам.