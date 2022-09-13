Рига, , 16:08 — REGNUM Согласно данным опроса социологической фирмы Factum, рейтинг партии «Русский союз Латвии» (РСЛ) превысил пятипроцентный барьер, позволяющий попасть в национальный парламент. Об этом сообщил лидер списка партии Мирослав Митрофанов на странице партии в социальной сети.

Сейм Латвии Saeima

«Согласно этим рейтингам, «Русский союз Латвии» точно проходит в парламент страны — 5,2%. Однако, это не значит, что победа нам гарантирована», — заявил Митрофанов. Он призвал в составшие до парламентских выборов Латвии недели (до 1 октября 2022 года) членов партии и ее сторонников сделать все, чтобы не потерять такой уровень поддержки.

«Русский союз Латвии», согласно различным социологическим опросам, до сих пор не набирал 5%. Это левоцентристская партия, представляющая преимущественно интересы русскоязычных жителей. Идейные приоритеты партии — защита прав национальных меньшинств, усиление социальных обязательств государства, интеграция в Евросоюз и сокращение военного бюджета. Партия поддерживает присвоение гражданства Латвии всем постоянным жителям республики на момент провозглашения независимости в 1991 году.

Основана в 1998 году (до 2014 года называлась «ЗаПЧЕЛ — За права человека в единой Латвии»). Сопредседатели — Татьяна Жданок и Мирослав Митрофанов. Партия не представлена в парламенте страны.