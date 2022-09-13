Москва, , 16:08 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении законопроект, в котором предлагается урегулировать порядок налогообложения акцизом одноразовых электронных систем доставки никотина, установив ставку акциза на них, включающую ставку акциза в рублях за электронное устройство и за объем жидкости в таком устройстве, передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

Действующий порядок взимания акцизов с электронных систем доставки никотина не учитывает, являются ли они одноразовыми или многоразовыми. При ввозе или реализации устройства многоразового использования акциз должен взиматься как с самого вейпа, так и с жидкости для его заправки.

На практике, при ввозе комплекта, состоящего из многоразового устройства и жидкости к ней, акциз уплачивается только за само устройство. При ввозе или реализации одноразового устройства складывается ситуация, когда товар содержит в себе два подакцизных товара, однако, взимание акциза с этого вейпа предусматривается однократно по ставке, установленной для электронных систем доставки никотина.

Законопроект направлен на установление налогообложения никотинсодержащей продукции, что одновременно может привлечь дополнительные доходы в федеральный бюджет.

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