Пекин, 13 сентября, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Национальная метеорологическая обсерватория Китая повысила уровень предупреждения о тайфунах до оранжевого в связи с приближением 12-го в этом году тайфуна «Муифа» к провинциям Чжэцзян, сообщает 13 сентября агентство Синьхуа.

Ecofiscal.ca Тайфун

Штормовой ветер обрушится на прибрежные районы Тайваня, Чжэцзяна, Фуцзяни, Шанхая и Цзянсу с 13 по 14 сентября, сообщил Национальный метеорологический центр Китая. Согласно прогнозу, в течение следующих трех дней сильные дожди, как ожидается, обрушатся на некоторые районы Тайваня, Чжэцзяна, Шанхая, Цзянсу, Шаньдуна и Ляонина.

Центр посоветовал вышеупомянутым регионам провести экстренную подготовку к тайфуну и попросил местных жителей избегать поездок во время сильного ветра и дождей.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, где красный цвет обозначает наиболее серьезное предупреждение, за которым следуют оранжевый, желтый и синий.