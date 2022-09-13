Токио, , 16:06 — REGNUM Морские военные учения в Индийском океане начали проводить Япония и Индия. Об этом 13 сентября сообщили Силы самообороны Японии.

Индийский океан

«Проведение учений внесёт большой вклад в реализацию свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Мы продолжим укреплять сотрудничество между Японией и Индией», — заявил адмирал японских морских сил самообороны Рё Сакаи.

Отмечается, что манёвры проходят в Андаманском море и Бенгальском заливе. Стороны проведут тактические тренировки, нанесение ударов по кораблям и подводным лодкам противника.

С японской стороны в учениях задействованы вертолетоносец «Идзумо» и эсминец «Таканами». Индия направила несколько кораблей эсминец «Ранвиджай», фрегат «Сахаядри», морской патрульный самолёт P-8I «Посейдон», подводные лодки.

Учения продлятся до 17 сентября.