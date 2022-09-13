Москва, 13 сентября, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Власти Киева готовы развязать массовый террор против населения Юго-Востока бывшей УССР, преступная клика Зеленского идет по пути кровавого режима кампучийского диктатора Пол Пота. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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«Придя к власти, «красные кхмеры» разделили население страны на несколько категорий. Одну из них составили жители районов, которые были в свое время оккупированы или контролировались оппозицией. Этого факта оказалось достаточно, чтобы в глазах полпотовцев эти люди выглядели отступниками, которых надо покарать. Их планировалось подвергнуть «перевоспитанию», но фактически превратили в рабов и почти всех уничтожили. Садисты и палачи из числа необандеровцев готовы повторить этот страшный путь», — сказал Миронов.

По его убеждению, «неминуемый конец этой банды будет таким же».

Советник офиса киевского режима Алексей Арестович выступил с откровенными угрозами в адрес учителей и работников детских садов, которые работали и работают в освобождённых Россией городах. Также он заявил, что все добровольно получившие паспорта РФ жители б. УССР будут осуждены за госизмену.