Москва, , 16:06 — REGNUM Фейком являются заявления из Киева о задержании в Харьковском области российских учителей, сообщил 13 сентября журналистам министр просвещения России Сергей Кравцов.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Фото: edu. gov.ru

«Это фейк, что были учителя из Российской Федерации», — сказал Кравцов.

Он рассказал, что на территории Харьковской области после её освобождения от бандеровских боевиков находились педагоги, в том числе директора школ, учителя. Те из них, кто решили уехать из региона в свете последних событий, такую возможность получили.

По словам чиновника, педагоги, покинувшие районы Харьковской области, сейчас находятся в Ростовской, Белгородской областях, а также в Краснодарском крае. Они уже приступили к занятиям.

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