Рига, , 16:04 — REGNUM Латвия заключила все договора, позволяющие постепенно получить весь объем природного газа, необходимого на обеспечение отопительного сезона, вплоть до весны 2023 года. Об этом сообщило местное издание lsm. lv со ссылкой на коммерческого директора предприятия Latvenergo Дмитрия Юсковца.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, энергетическому концерну удалось заключать сделки в основном на вторичном рынке: «Мы еще не закупили газа до весны, но у нас конкретные договоры, согласно которым мы этот газ получим постепенно в оставшиеся месяцы года и в начале 2023 года»

Юсковец заявил, что не хочет разглашать детали договоров, как и стоимость закупаемого газа. «Но мы с большой долей уверенности можем сказать, что газ сможем получить», — заявил он. По словам коммерческого директора Latvenergo, для ТЭЦ также существует возможность при необходимости использовать не газ, а альтернативное топливо.

Latvenergo продолжает поддерживать контакты с существующими и планируемыми в Прибалтике терминалами сжиженного газа, чтобы в случае необходимости пополнять запасы.