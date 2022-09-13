Урумчи, Китай, 13 сентября, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Объем внешней торговли Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая вырос на 49,6% в годовом исчислении до почти 145,6 млрд юаней (около $21 млрд) с января по август этого года, сообщает агентство Синьхуа.

Урумчи

Таможня Урумчи сообщила, что за этот период экспорт Синьцзяна составил более 120,9 млрд юаней, увеличившись на 58,2% в годовом исчислении, в то время как импорт вырос на 18% в годовом исчислении до 24,6 млрд юаней. Увеличение внешней торговли в регионе объясняется рядом шагов, предпринятых для обеспечения стабильности в сфере занятости, финансового сектора, внешней торговли, иностранных инвестиций и внутренних инвестиций.

Таможня Урумчи также отметила, что благодаря упрощенным мерам таможенного оформления работа грузовых поездов Китай — Европа в Синьцзяне постоянно улучшалась. С января по август перевал Алатау и порт Хоргос, оба крупных железнодорожных порта в Синьцзяне, достигли рекордного уровня по обработке 8701 грузового поезда Китай — Европа, что на 6,5% больше по сравнению с предыдущим годом.