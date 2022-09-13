Самара, , 16:09 — REGNUM Самарская область интересна зарубежным компаниям и как территория для реализации инвестиционных проектов, и как поставщик продукции местных производителей, в том числе — в сфере сельского хозяйства. Об этом 13 сентября сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Регион с деловым визитом посетила делегация из Китая, главной целью которой является укрепление экономических связей сторон.

Отмечается, что представители иностранных компаний заинтересованы в продукции самарских производителей. В ходе пленарной сессии в Самаре представители профильных министерств и институтов развития представили китайским гостям инвестиционный потенциал Самарской области.

«Наш регион интересен российским и зарубежным компаниями и как территория для реализации инвестиционных проектов, и как поставщик продукции местных производителей, в том числе — в сфере сельского хозяйства. В Самарской области активно развивается животноводство, мы готовы предоставить уникальные условия для работы компаний в сфере молочного или мясного производства», — сказал Богданов.

Чиновник также сообщил, что до конца года Самарскую область могут посетить официальные делегации из Армении, Узбекистана и Турции.

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