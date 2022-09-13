Тамбов, 13 сентября, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Два человека погибли 13 сентября в результате аварии на 192 км автодороги Воронеж — Тамбов в Тамбовской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, около 06:00 грузовой автомобиль Mercedes, сбив разделительное ограждение, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком КамАЗ. В результате аварии оба водителя, мужчины 1991 и 1966 годов рождения, от полученных травм скончались на месте.

Прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки по факту ДТП.