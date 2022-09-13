Пекин, , 16:01 — REGNUM Водохранилища будут продолжать пополнять запасы воды на участке реки Янцзы, пострадавшем от засухи, для обеспечения орошения сельскохозяйственных культур и городского водоснабжения, сообщит 12 сентября агентство Синьхуа.

Река Янцзы

По оценкам специалистов, в бассейне реки Янцзы в середине и конце сентября по-прежнему будет наблюдаться недостаток осадков, поэтому приток воды в среднее и нижнее течение реки Янцзы, озера Дунтинху и Поянху по-прежнему будет низким, сообщило Министерство водных ресурсов Китая.

Водохранилища в верхнем и среднем течении самой длинной реки Китая, водная система озера Дунтинху и водная система озера Поянху будут сбрасывать воду в низовья, сообщило министерство.

Министерство разработало схему ликвидации последствий засухи совместно с Комиссией по водным ресурсам Чанцзяна и местными органами управления водными ресурсами провинций Цзянсу, Аньхой, Цзянси, Хубэй и Хунань. С июля в большинстве районов бассейна реки Янцзы наблюдались высокие температуры, а осадков выпало на 45% меньше, чем в среднем за последние годы.