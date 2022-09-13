Париж, , 16:00 — REGNUM Франция вынесет вопрос об обострении ситуации на границе Армении и Азербайджана на обсуждение Совета Безопасности ООН. Об этом 13 сентября со ссылкой на Елисейский дворец сообщает телеканал France Info.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«Франция вынесет эту ситуацию на обсуждение Совета безопасности ООН, в котором она на данный момент является председателем», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе произошли боевые столкновения. Стороны обвинили друг друга в эскалации ситуации, а также сообщили о потерях.

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По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в ходе обострения на границе с Азербайджаном с армянской стороны погибли 49 человек. В свою очередь азербайджанский информационный портал Caliber заявил, что вооружённые силы Армении в ходе обострения на границе с Азербайджаном в ночь на 13 сентября потеряли от 150 до 200 человек убитыми.