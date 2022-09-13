Париж, 13 сентября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Франция вынесет вопрос об обострении ситуации на границе Армении и Азербайджана на обсуждение Совета Безопасности ООН. Об этом 13 сентября со ссылкой на Елисейский дворец сообщает телеканал France Info.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Франция вынесет эту ситуацию на обсуждение Совета безопасности ООН, в котором она на данный момент является председателем», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе произошли боевые столкновения. Стороны обвинили друг друга в эскалации ситуации, а также сообщили о потерях.

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По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в ходе обострения на границе с Азербайджаном с армянской стороны погибли 49 человек. В свою очередь азербайджанский информационный портал Caliber заявил, что вооружённые силы Армении в ходе обострения на границе с Азербайджаном в ночь на 13 сентября потеряли от 150 до 200 человек убитыми.