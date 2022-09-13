Пекин, , 15:58 — REGNUM С приближением зимы энергетические проблемы в Европе, как ожидается, перерастут в экономический, социальный и политический шторм. Жители некоторых европейских городов в настоящее время выходят на улицы, протестуя против стремительного роста цен на энергоносители, в то время как некоторые производители металлов и промышленных изделий вынуждены ограничить или остановить производство из-за непомерных затрат на энергоносители, сообщает 12 сентября газета Global Times.

Дядя Сэм

Сталкиваясь с многочисленными проблемами, такими как сохраняющаяся инфляция, риск экономического спада, последствия пандемии COVID-19 и продолжающийся военный конфликт на территории бывшей УССР, европейские лидеры не стремятся к сотрудничеству или примирительному подходу для исправления своих напряженных отношений с Россией, основным поставщиком энергии для Европы на протяжении десятилетий. Вместо этого они стремятся расширить во многом агрессивную и воинственную военную организацию НАТО до порога Москвы.

Европейские лидеры наивно восприняли обманчивую историю, распространяемую американскими политиками, которые утверждали, что Европа должна винить Москву в их нынешнем затруднительном положении. Все знают, что Россия раньше была надежным источником энергии и деловым партнером для Европы — строила стратегически важные «Северный поток-1» и «Северный поток-2». На самом деле именно Вашингтон считает Москву противником США и НАТО и использовал все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы разделить страны ЕС и Россию.

Почему? Потому что Россия и страны ЕС, если они поссорятся и вцепятся друг другу в глотки, в конечном счете ослабят друг друга — сценарий, который наилучшим образом отвечает национальным интересам США, отмечает газета.

Появляется все больше свидетельств, указывающих на успех политически эгоистичной стратегии Вашингтона. Экономика ЕС сейчас балансирует на грани краха, что привело к резкой девальвации евро по отношению к доллару, обескровив европейские акции и другие активы. Европейские акции, которые уже упали на 14% с начала 2022 года, вероятно, упадут еще на 10-20% в этом году. Снятие средств с европейских рынков, включая биржевые фонды, достигло самого высокого уровня в августе с момента паники, вызванной Brexit в 2016 году. Все более мрачные и хаотичные перспективы, с которыми сталкивается Европа, только отпугнут инвестиции, которые, скорее всего, вернутся на Уолл-стрит.

Тем временем американские нефтяные и газовые бурильщики и трейдеры сейчас получают миллиарды долларов прибыли от продажи энергоносителей европейским странам. В новостях сообщается, что один американский танкер, перевозящий сжиженный природный газ в Европу, приносит ошеломляющую чистую прибыль в размере $100 млн. Это объясняет, почему американские бурильщики в последнее время активизировали бурение газовых скважин.

Некоторые инвестиционные банки прогнозируют, что европейцы, вероятно, станут свидетелями того, как их ежемесячные счета за электроэнергию утроятся этой зимой. Металлургическая промышленность континента столкнулась с «зимой не на жизнь, а на смерть» после того, как цены на электроэнергию и газ взлетели более чем в 10 раз по сравнению с уровнем прошлого года. Из-за резкого падения цен на газ все больше европейских поставщиков услуг сталкиваются с нехваткой денежных средств, поскольку коммунальные предприятия от Вены до Дюссельдорфа ищут помощи у правительства.

Чтобы справиться с энергетическим кризисом и предотвратить социальные потрясения, европейские правительства выделяют сотни миллиардов евро на государственную поддержку, чтобы смягчить удар высоких цен. Например, Германия приняла решение выделить 65 млрд евро на помощь семьям. Однако правительственные подачки не помогут решить проблему сокращения поставок газа, и теперь есть реальные опасения, что европейским лидерам придется принять решение о политически сложном нормировании энергопотребления, поскольку быстро приближаются холодные месяцы.

Энергетический кризис в Европе все еще продолжается, и он может стать намного хуже и более бурным, поскольку страны ЕС, подстрекаемые США, ужесточают экономические санкции в отношении Москвы.

В последнее время Запад во главе с США предпринял попытку установить потолок экспорта российской нефти и природного газа — политическая ошибка, которая сразу же вызвала гнев Москвы. Заявление российского государственного газового гиганта «Газпрома» о том, что «Северный поток-1» нуждается в техническом обслуживании и не вернется в строй, как ожидалось, — это всего лишь очередной большой удар по Европе. Аналитики полагают, что трубопровод, скорее всего, останется отключенным в течение предстоящей зимы.

Очевидно, что Россия недовольна тем, что лидеры ЕС слепо следуют по пятам Вашингтона в целях расправы с Россией. Поскольку страны ЕС зависят от России примерно на 40% в удовлетворении своих потребностей в газе, на 46% в угле и на 27% в нефти, у Москвы на самом деле есть много рычагов воздействия.

Теперь перспектива холодной, мрачной зимы обрушивается на весь континент. В то же время Европейский центральный банк вынужден повышать процентные ставки, чтобы остановить безостановочное обесценивание евро, который в этом году упал почти на 20% по отношению к доллару. Экономисты предупреждают, что резкое повышение ставок, скорее всего, приведет к тому, что Европа скатится в неминуемую рецессию.

Как заметили некоторые наблюдатели за мировыми событиями, Европа вступает в самую опасную фазу в своей истории. Поспешат ли США к ней на помощь, обеспечат ли всю необходимую континенту энергию и обеспечат ли европейцев теплом зимой? Лидерам ЕС было бы лучше не слишком полагаться на Америку. Больше всего политики в Вашингтоне заботятся о том, чтобы помочь американским компаниям извлечь наибольшую прибыль из энергетического кризиса в Европе, одновременно ослабляя Москву.

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