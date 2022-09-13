Гагра, Абхазия, 13 сентября, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России прислало Абхазии ноту об уточнении положений соглашения о передаче недвижимости госдачи «Пицунда» в собственность РФ. Об этом 13 сентября сообщает абхазский МИД.

Флаг Абхазии

«Российская сторона предполагает использовать объект, земельные участки и участок акватории моря, упомянутые в статье 4 Соглашения, исключительно для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране в соответствии с законодательством РФ, а также для их оздоровительного отдыха», — процитировали в МИД ноту от РФ.

Также в ней говорится, что статья 6 соглашения не допускает нарушения каких-либо национальных интересов Абхазии при пользовании комплексом «Пицунда». Абхазские дипломаты обязались донести эти сведения до депутатов парламента, руководителей общественных организаций и членов Совета старейшин.

Напомним, что в июне стало известно о подписанном президентом Абхазии Асланом Бжанией в январе соглашении о передаче комплекса «Пицунда» в собственность РФ. Это вызвало широкий общественный резонанс. От президента требуют отозвать соглашение из парламента, а от депутатов требуют не ратифицировать документ.