Якутск, 13 сентября, 2022, 15:58 — ИА Регнум. В Якутии построят хилинг-отель и термальный комплекс. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил генеральный директор и основатель проекта Александр Тертычный.

YakutiaPhoto Ленские столбы

По его словам, площадки для строительства уже выбраны, и нет сомнений в том, что данные проекты будут экономически выгодны.

«Мы планируем строительство хилинг-отеля на 90-120 номеров и термального комплекса площадью 5 тыс. кв. метров. Для первого объекта уже выбрана площадка — поселок «Батамай» напротив Ленских столбов. Это невероятно красивое место с сильной энергетикой. Оздоровительно-термальный комплекс будет возведен в центре города Якутска», — пояснил Тертычный.

По его словам, государственные программы развития туризма способствуют реализации проекта: «Как резидент ТОР «Якутия» наша компания получает налоговые льготы и другие преференции».

«Реализация проектов такого масштаба требует, чтобы рядом располагались электрические мощности и дороги. Инвестиции на подведение инфраструктуры берет на себя государство. Это большая помощь бизнесу, так как ни один проект невозможно реализовать без инфраструктуры», — сказал он.

«Якутия — самая большая территориальная единица не только в России, но и в мире. Здесь вечная мерзлота, множество рек и озер, есть полюс холода, неизведанные туристические места, уникальные природные богатства. Для отельного бизнеса Якутия открывает новые перспективы», — добавил Тертычный.