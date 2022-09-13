Шауляй, Литва, 13 сентября, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Одна из главных задач для НАТО — не допустить эскалации конфликта с Россией. Об этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил 13 сентября в литовском Шауляе, сообщает агентство МТI.

Estonian Foreign Ministry Петер Сийярто

В ходе выступления на литовской авиабазе Сийярто заявил, что этот регион крайне сложен с точки зрения безопасности. Венгерские лётчики, которые в Шауляе охраняют воздушное пространство Прибалтики, должны «действовать с максимальной ответственностью», подчеркнул он.

«Самое главное сейчас — предотвратить эскалацию конфликта», — сказал глава венгерского МИД.

Он призвал военных гарантировать безопасность региона «иногда даже в тесном контакте с российскими ВВС» таким образом, чтобы не порвалась эта тонкая нить. По его словам, российская Калининградская область — самая милитаризованная территория в Европе, а миссия НАТО по защите неба над Прибалтикой — самая сложная из всех.

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