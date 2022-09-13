София, , 15:56 — REGNUM В результате спецоперации сил пограничной полиции Болгарии в районе КПП «Дунайский мост — Русе» на болгарско-румынской границе изъята крупная партия контрабандных сигарет. Об этом 13 сентября сообщает софийская информационная служба News. bg.

Полиция

Согласно официальной информации, незаконный товар был спрятан в грузовом автомобиле, направлявшемся из Турции в Румынию. Общая стоимость изъятых табачных изделий не разглашается, однако, по некоторым данным, она может превышать десяти тысяч долларов США.

Водитель транспортного средства задержан. Ведется следствие.

Напомним, ранее действующее правительство Болгарии объявило о начале реализации масштабной программы по борьбе с контрабандной.