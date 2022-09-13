Москва, , 15:55 — REGNUM Законопроект о создании в России федеральной информационной системы в области племенного животноводства внесли в Госдуму парламентарии во главе с Алексеем Гордеевым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Предполагается, что ФГИС позволит обеспечить регистрацию, племенных животных и племенных стад, учет племенных хозяйств, вести анализ, обработку представленной в нее информации, осуществлять контроль за достоверностью такой информации, разрабатывать селекционные программы и мероприятия, способствующие развитию отечественного племенного животноводства и снижению зависимости от поставок генетического материала из-за рубежа.

Оператором ФГИС будет определен федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий управление в области племенного животноводства.

Порядок ведения ФГИС, в том числе порядок и сроки представления и внесения сведений в нее, состав вносимых сведений в систему, порядок предоставления сведений из указанной системы, порядок направления запросов о предоставлении таких сведений, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия при ведении ФГИС, будет утверждаться правительством.

Регистрацию племенных животных планируется осуществлять посредством внесения записей в ФГИС, включающих данные, необходимые для их идентификации (установлении соответствия информации о племенном животном), а также определения происхождения, племенных и продуктивных качеств. В зависимости от вида племенных животных определяются объекты регистрации — индивидуальная или групповая.

Объектами регистрации в молочном и мясном скотоводстве, овцеводстве, свиноводстве, козоводстве, коневодстве, оленеводстве, звероводстве, верблюдоводстве являются племенные животные, а объектами регистрации в птицеводстве, рыбоводстве, пчеловодстве и шелководстве являются племенные стада.

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