Берлин, 13 сентября 2022, 15:51 — REGNUM Власти Германии намерены расширить кредитование энергетических компаний, которым грозит разорение из-за повышения цен на газ. Схожие меры рассматривает и руководство ЕС, сообщает 13 сентября Reuters.
Министерство финансов Германии заявило, что хочет увеличить государственные кредиты для энергетических компаний, используя разрешения на кредит, созданные для оказания помощи в условиях пандемии COVID-19.
В свою очередь, Европейская комиссия должны объявить соответствующие предложения 14 сентября.