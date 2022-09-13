Берлин, 13 сентября, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Власти Германии намерены расширить кредитование энергетических компаний, которым грозит разорение из-за повышения цен на газ. Схожие меры рассматривает и руководство ЕС, сообщает 13 сентября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Министерство финансов Германии заявило, что хочет увеличить государственные кредиты для энергетических компаний, используя разрешения на кредит, созданные для оказания помощи в условиях пандемии COVID-19.

В свою очередь, Европейская комиссия должны объявить соответствующие предложения 14 сентября.