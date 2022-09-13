Уфа, 13 сентября, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Еще более 60 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения установят в Башкирии. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба главы региона.

Камеры на дорогах

Развитие систем автоматической фиксации правонарушений на дорогах республики обсуждали на совещании в республиканском правительстве.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства БашкирииАлександра Булушева, в регионе действует 1680 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Помимо этого, в течение полутора месяцев к ним добавят 54 комплекса, которые пройдут модернизацию, и ещё 13 комплексов — после планового ремонта. Таким образом, их общее число увеличится до 1747 комплексов, сообщил чиновник.

Руководитель транспортной дирекции БашкирииМансаф Низакаев отметил, что в дальнейшем системы будут развивать с учётом опыта Московской области.

«Автоматические камеры уже фиксируют не только нарушения скоростного режима. Штрафы назначают за выезд на полосу встречного движения, непристёгнутые ремни безопасности и нарушения правил проезда перекрёстков. По подобным нарушениям вынесли уже несколько тысяч постановлений», — приводит пресс-служба его слова.

Отмечается, что в текущем году на пересечениях улиц Уфы были установлены 18 комплексов. В 2023 году планируется оборудовать ими ещё 38 перекрёстков в Уфе, три комплекса планируют установить в г. Стерлитамак.

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