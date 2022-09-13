Вашингтон, 13 сентября, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден снова оказался в казусном положении. В ходе выступления с речью в президентской библиотеке и музее Джона Ф. Кеннеди в Бостоне он забыл слова и снова заблудился. Об этом сообщает Sky News.

(сс) jlhervàs Джо Байден

Так, сначала глава Белого дома не смог выговорить фамилию директора Национального института рака Моники Бертаньолли. А уже после завершения речи по поводу программы Cancer Moonshot, направленной на сокращение смертности от рака, американский лидер растерялся, не зная, в какую сторону ему уходить со сцены.

Как видно на кадрах видео с мероприятия, сначала Байден пошёл в одну сторону, потом замешкался, вернулся к микрофону и позвал на помощь своих ассистентов. После подсказок американский лидер наконец-то нашёл дорогу со сцены.

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Как сообщало ИА REGNUM, это не первый подобный случай, когда нынешний глава Белого дома попадает в подобную ситуацию. В августе на церемонии подписания закона о поддержке производства полупроводников в США президент страны после выступления лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера (от штата Нью-Йорк) пожал ему руку, однако некоторое время спустя вновь протянул ему ладонь, но на этот раз перед ним никого не было. Шумер уже повернулся в другую сторону.

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