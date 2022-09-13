Чебоксары, , 15:47 — REGNUM Киевский режим продолжает доказывать свою приверженность идеям фашизма. Заявление Алексея Арестовича об уголовном преследовании граждан за получение российских паспортов — «очередное свидетельство фашизма», потому что гражданство — «дело добровольное». Киевские власти «жаждут выжечь всё» за поддержку России. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Госсовете Чувашии Владислав Солдатов.

Российский паспорт Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Политик считает, что киевский режим в очередной раз доказал, что он является фашистским и требует денацификации.

«Заявление Арестовича — прямое тому подтверждение. Гражданство — дело добровольное, но когда за получение российского паспорта начинают грозить уголовными делами, то иначе как фашизмом это не назовёшь, так как на территории б. УССР очень много граждан, которые поддерживают Россию. При этом киевский режим на деле доказывает, что готов выжечь любое проявление поддержки России — всё и всех, в том числе запрещая делать личный, гражданский выбор. Как говорится, бей своих, чтобы чужие боялись», — сказал Владислав Солдатов.

Депутат отметил, что с каждым разом «всё больше и больше убеждается в необходимости денацификации» б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Арестович, который является советником главы офиса Владимира Зеленского, заявил, что жителям б. УССР, которые добровольно получили российский паспорт и активно поддерживают РФ, угрожает головная ответственность за госизмену.

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