Депутат: угрозы Киева за получение паспорта России — проявление фашизма
Чебоксары, 13 сентября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Киевский режим продолжает доказывать свою приверженность идеям фашизма. Заявление Алексея Арестовича об уголовном преследовании граждан за получение российских паспортов — «очередное свидетельство фашизма», потому что гражданство — «дело добровольное». Киевские власти «жаждут выжечь всё» за поддержку России. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Госсовете Чувашии Владислав Солдатов.
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Политик считает, что киевский режим в очередной раз доказал, что он является фашистским и требует денацификации.
Депутат отметил, что с каждым разом «всё больше и больше убеждается в необходимости денацификации» б. УССР.
Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Арестович, который является советником главы офиса Владимира Зеленского, заявил, что жителям б. УССР, которые добровольно получили российский паспорт и активно поддерживают РФ, угрожает головная ответственность за госизмену.