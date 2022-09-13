Москва, , 15:47 — REGNUM Опубликованная информация свидетельствует о том, что США выбрасывают на рынок нефть из стратегических резервов быстрее, чем ранее было объявлено, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «ИВА Партнерс» Виктор Шахурин.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Несмотря на это и ряд других рисков для котировок нефти, в частности, повышения учетных ставок ФРС и ЕЦБ и продолжение пандемийных локдаунов в Китае, просадка на рынке нефти за прошлую неделю была весьма ограниченной, а сейчас цены уже вернулись на уровни начала сентября.

Таким образом, реально сломить восходящий тренд по нефти вашингтонской администрации не удается, а инфляция в США остается на высоких уровнях.

Это вынудит ФРС и дальше повышать ставки, чтобы сдержать рост цен в преддверии выборов в Конгресс.

Это будет негативно влиять на темпы роста американской экономики, и одновременно поддержит бюджеты экспортеров, в том числе и России», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, стратегические запасы сырой нефти в США сократились до 434,1 млн баррелей, что стало самым низким показателем с октября 1984 года.

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