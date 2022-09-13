Москва, 13 сентября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Опубликованная информация свидетельствует о том, что США выбрасывают на рынок нефть из стратегических резервов быстрее, чем ранее было объявлено, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «ИВА Партнерс» Виктор Шахурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Несмотря на это и ряд других рисков для котировок нефти, в частности, повышения учетных ставок ФРС и ЕЦБ и продолжение пандемийных локдаунов в Китае, просадка на рынке нефти за прошлую неделю была весьма ограниченной, а сейчас цены уже вернулись на уровни начала сентября.

Таким образом, реально сломить восходящий тренд по нефти вашингтонской администрации не удается, а инфляция в США остается на высоких уровнях.

Это вынудит ФРС и дальше повышать ставки, чтобы сдержать рост цен в преддверии выборов в Конгресс.

Это будет негативно влиять на темпы роста американской экономики, и одновременно поддержит бюджеты экспортеров, в том числе и России», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, стратегические запасы сырой нефти в США сократились до 434,1 млн баррелей, что стало самым низким показателем с октября 1984 года.

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