Москва, , 15:54 — REGNUM Российская сторона так и не получила от Брюсселя стенограмму выступления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, в котором он назвал РФ «фашистским государством». Об этом сообщили 13 сентября в МИД России.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве подчеркнули, что Москва требует от Евросоюза разъяснений. Ранее на межпарламентской конференции Европарламента в Праге Боррель использовал фразы «фашистская Россия» и её «фашистский режим».

«Брюссель до сих пор не предоставил стенограмму заявлений Борреля, не дал членораздельных объяснений произошедшего», — заявили ТАСС в МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, Боррель говорил на родном для него испанском языке, и его слова переводили на английский. Москва запросила стенограмму выступления после того, как офис Борреля заявил о неточности перевода.

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