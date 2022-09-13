Санкт-Петербург, , 15:52 — REGNUM Стоимость квартир в панельных домах Санкт-Петербурга снижается, в августе она опустилась до средней отметки в 161 тыс. рублей за 1 квадратный метр. Об этом сообщили в агентстве «Петербургская недвижимость» (Setl Group).

Панельная пятиэтажка Черкасский Андрей © ИА REGNUM

Гендиректор агентства Сергей Дроздов отметил, что спрос на квартиры в «панельках» сейчас невысокий. Жители Петербурга прежде всего приобретают студии в новостройках или квартиры на первичном рынке. Спрос на них объясняется удобными ипотечными программами.

«Если говорить про «хрущевки», то наиболее популярны дешевые двухкомнатные квартиры по цене 5,3-5,5 млн руб.», — отметил Дроздов.

Такое жильё чаще покупают в Кировском и Московском районах. Новых собственников привлекает их расположение и транспортная доступность. Менее популярны у покупателей Выборгский, Красносельский и Невский районы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что самая дешёвая новая квартира в Петербурге и Ленобласти обойдётся в 2,5 млн рублей. Эту сумму придётся отдать за студию в 20 кв. метров в строящемся доме. Напомним также, что в Петербурге принят региональный закон о реновации, хотя районы, подлежащие ей, пока не определены.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа стоимость самых дешёвых квартир в новостройках Петербурга и области