Владимир, , 15:53 — REGNUM На социальную сферу и ЖКХ Владимирской области направят дополнительные 2,5 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM 13 сентября в администрации региона.

Владимир Иван Шилов © ИА REGNUM

Больше всего, около 500 млн рублей, направят на образование, физкультуру и спорт. На развитие здравоохранения поступит 409 млн рублей, около 300 млн рублей — на развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства. Порядка 130 млн рублей предназначено на комплексное развитие сельских территорий.

«Летом мы уже увеличивали расходы на важные для жителей отрасли на четыре миллиарда рублей. Чтобы и дальше укреплять соцсферу, продолжаем развивать экономику. Работаем с депутатами единой командой», — отметил глава региона Александр Авдеев.

Кроме того, с 1 октября на 6,1% повысится зарплата работников учреждений образования, здравоохранения, культуры, соцобеспечения, лесного и сельского хозяйства — на эти цели предусмотрено 476,6 млн рублей.