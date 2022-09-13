Мелитополь, Бывш. УССР, , 15:46 — REGNUM Мобильная связь и интернет отключились в Мелитополе Запорожской области. Об этом 13 сентября сообщает Ura.ru.

Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

По информации источника, в данный момент представители сотовых операторов пока не могут объяснить, из-за чего в городе исчезла связь. При этом также отмечается, что на данный момент непонятно, когда в Мелитополе будет восстановлена связь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате удара ВСУ из американских РСЗО HIMARS по Лисичанску погибли два человека, ещё один был ранен.