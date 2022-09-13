Москва, , 15:44 — REGNUM Пожелавшие покинуть регион учителя и директора школ из Харьковской области перевезены в Россию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября, об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Сергей Кравцов Edu.gov.ru

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«Все, кто находился на территории Харьковской области, директора школ, учителя, которые изъявили желание покинуть Харьковскую область, они имели такую возможность. Мы это обеспечили, сегодня они находятся в Белгородской, Ростовской (областях), Краснодарском крае», — сказал Кравцов журналистам.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту задержания учителей киевскими военнослужащими.

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