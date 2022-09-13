Москва, 13 сентября, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о праве компаний, которые поддерживают учреждения среднего профессионального образования, на инвестиционный налоговый вычет, передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября.

Госдума

В документе содержатся поправки в Налоговый кодекс РФ и предлагается предоставить организациям на основании закона субъекта РФ право на применение инвестиционного налогового вычета в размере не более 100% суммы расходов в виде стоимости имущества, включая денежные средства, безвозмездно переданного образовательным организациям, имеющим госаккредитацию.

По словам замминистра финансов РФ Алексея Сазанова, в случае принятия, норма будет стимулировать компаний.

«Поскольку данный вычет будет устанавливаться законами субъектов Российской Федерации, то в рамках своих полномочий субъекты вправе установить любые дополнительные ограничения, которые они посчитают нужным», — добавил он.