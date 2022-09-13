Москва, , 15:42 — REGNUM Россия оставляет за собой право применять любые средства для обеспечения безопасности своей территории. Об этом 13 сентября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ядерный взрыв

«Допустимость и возможность применения тактического ядерного оружия. Тут с одной стороны нужны действия, которые бы показали, что если [б. УССР] начнет, используя американское дальнобойное оружие, наносить удары по нашим городам, то мы можем применять любые способы для обеспечения безопасности нашей территории», — сказал Коротченко.

Военный эксперт отметил, что подготовку к применению подобных средств нужно проводить уже сейчас, чтобы у России был потенциал задействовать их в самой критической ситуации.

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