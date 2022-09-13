Москва, 13 сентября, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Текущая ситуация в мире и в России, а именно идущие боевые действия в б. УССР, санкционное давление, высокие риски разрастания мирового экономического кризиса и всё еще не завершившаяся пандемия коронавируса, несомненно, благоволит к следованию традиционной для нашего Минфина сверхосторожной бюджетной политики, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

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«И даже несмотря на то, что аппетиты Минэкономразвития РФ в корректировке бюджета в сторону инвестиций в развитие ограничивались не более чем 1,5% бюджета, продавить эту позицию, видимо, не удалось.

Впрочем, это не означает, что таких инвестиций не будет — долгосрочные проекты будут реализовываться по плану.

В то же время среднесрочный уровень цен на нефть, при котором бюджет планируется бездефицитным, повышен существенно — по отношению к прежним $40-45 за баррель ныне заложено на $60, то есть на 25-33% больше.

Возможно, дело не в том, на каких уровнях сейчас находятся мировые цены на нефть, а в том, что возможности откладывать дополнительные доходы в фонды, покупая валюту, существенно сократились.

В условиях фактически ведущейся Россией и Западом «войны на истощение», пожалуй, против такой осторожной политики трудно возразить.

Если ситуация окажется лучше ожиданий, расходы будет нарастить проще, чем сокращать, если она будет хуже», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство финансов России считает, что бюджет защитит страну от почти всех ожидаемых неожиданностей на 2023–2025 гг.

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