Кишинёв, 13 сентября, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Бежавший из Молдавии в Израиль бизнесмен и лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шон призвал все оппозиционные силы республики поддержать общий антиправительственную акцию протеста. Заявление он разместил 13 сентября в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Чурбан Илан Шор

Лидер партии призвал всех выступить единым фронтом против правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС), её основателя и президента Молдавии Майи Санду.

«У нас могут быть разные мнения друг о друге, но нас должно объединять одно святое дело: жизнь людей, которая сегодня катится под откос. Вот почему я призываю всех выйти на улицу 18 сентября без партийных флагов и сказать «нет» Майе Санду и ПДС», — сказал Шор.

Политик отметил, что вместе оппозиция будет сильней. После сноса власти, по мнению Шора, должны пройти выборы, на которых граждане сделают свой выбор, а пока всем нужно сосредоточиться на изгнании «жёлтой чумы» (подразумевается цвет символики ПДС).

Стоит отметить, что ранее с подобным лозунгом выступал экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон. При этом совместные акции оппозиции проходили только с участием «Шор» и Партии коммунистов. «Социалисты» выходили на акции одни.