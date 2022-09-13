Хельсинки, 13 сентября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Санкции против России должны отразиться на повседневной жизни российских граждан, заявила 13 сентября премьер-министр Финляндии Санна Марин на пресс-конференции в Европарламенте.

Финляндия

«Санкции должны отражаться на повседневной жизни простых россиян», — заявила она.

Марин также выступила против того, чтобы туристы из России путешествовали по Европе. Кроме того, Финляндия решительно настроена на ужесточение санкций при сохранении равновесия на энергетическом рынке, заключила она.