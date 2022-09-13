Белград, 13 сентября 2022, 15:52 — REGNUM Если сепаратистское Косово в будущем станет членом ООН, уже ничто не сможет остановить его интеграцию с Албанией. Об этом заявил лидер экс-министр иностранных дел Сербии и лидер «Народной партии» Вук Еремич 13 сентября.
«Уже не будет Совета безопасности ООН или любого другого механизма, который мог бы остановить двух полноценных членов ООН объединиться в одно государство и создание «Великой Албании», которая потом может проявить территориальные амбиции и по отношению к другим государствам региона», — сказал Еремич в эфире телеканала Н1.
Напомним, что Еремич считает важным, чтобы Сербия обратилась письмом к России и Китаю и потребовала от них ветировать прием Косово в ООН, если этот вопрос окажется на повестке дня.