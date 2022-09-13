Белград, , 15:52 — REGNUM Если сепаратистское Косово в будущем станет членом ООН, уже ничто не сможет остановить его интеграцию с Албанией. Об этом заявил лидер экс-министр иностранных дел Сербии и лидер «Народной партии» Вук Еремич 13 сентября.

Вук Еремич (сс) Izbor za bolji zivot Boris Tadic

«Уже не будет Совета безопасности ООН или любого другого механизма, который мог бы остановить двух полноценных членов ООН объединиться в одно государство и создание «Великой Албании», которая потом может проявить территориальные амбиции и по отношению к другим государствам региона», — сказал Еремич в эфире телеканала Н1.

Напомним, что Еремич считает важным, чтобы Сербия обратилась письмом к России и Китаю и потребовала от них ветировать прием Косово в ООН, если этот вопрос окажется на повестке дня.