Бухарест, 13 сентября 2022, 15:37 — REGNUM Сотни человек были эвакуированы полицией из терминала главного международного аэропорта столицы Румынии Бухареста — Отопени из-за хулиганской выходки. Об этом сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
По предварительным данным, инцидент произошел днем 13 сентября после того, как стало известно об отмене и задержке ряда рейсов одной из авиакомпаний.
Согласно некоторой информации, группа недовольных пассажиров начала штурмовать стойки регистрации, а отдельные лица попытались прорваться в зону беспошлинной торговли.
Прибывшие на место инцидента сотрудники правоохранительных органов пресекли разгорающийся конфликт. Работа нескольких отделений терминалов была временно блокирована.
Ведется следствие.