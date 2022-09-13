Брюссель, , 15:37 — REGNUM Поставки российского природного газа в Европейский союз в конце осени 2022 году могут быть ограничены. Об этом 13 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в сообществе.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам источника, в данный момент Еврокомиссия работает и изучает различные инструменты для того, чтобы ЕС смог ограничить объемы поставок российского газа как можно скорее и не заставлять это делать страны, все еще сильно зависящие от импорта газа из России.

«Не исключено, что ограничение импорта российского газа, аналогичное запрету ЕС на поставки нефти, станет частью будущего пакета санкций против России, особенно к концу осени, когда мощности хранилищ достигнут своего максимума», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский заявил, что картельный сговор по ограничению цены российского газа всеми экономиками Европейского союза в очередной раз потерпел полное фиаско.