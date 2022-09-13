Москва, 13 сентября, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Внесение изменений в Налоговый кодекс в части закрепления пониженных тарифов страховых взносов для резидентов ТОР — давно ожидаемая мера. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября заявил эксперт в области налогообложения, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

Законопроектом, принятым Госдумой в первом чтении, в частности, предусматривается, что плательщики страховых взносов, получившие после 1 января 2023 года статус резидента территории опережающего развития, расположенной на территории Дальневосточного федерального округа, или статус резидента свободного порта Владивосток, применяют пониженные тарифы страховых взносов, предусмотренные законом, в течение 10-и лет начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором плательщик уведомил налоговый орган об использовании права на применение пониженных тарифов страховых взносов.

Закон, устанавливающий порядок создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития, принят почти восемь лет назад, но выход правовых актов в целях реализации предусмотренных в нем льгот и преференций затянулся, констатировал Хаминский.

«Потенциальных резидентов ТОРов, в первую очередь, интересуют два вопроса — гарантии сохранности вложений и их ускоренная окупаемость. Именно пониженные налоговые ставки и страховые тарифы, а также упрощенный порядок проведения налоговых проверок и иных контрольно-надзорных мероприятий позволяют говорить о финансовой заинтересованности российских и иностранных инвесторов. Пониженные тарифы страховых взносов дают возможность как серьёзной экономии на расходах, так и направления дополнительных средств на увеличение фонда оплаты труда. Последний фактор крайне важен для привлечения высококвалифицированных специалистов», — рассуждает эксперт.

Также представляется важным сам порядок применения льготы, добавил Хаминский.

«Во-первых, он носит заявительный характер. А во-вторых, начало срока льготного периода определяется самостоятельно в течении трех лет с момента получения статуса резидента. В данном случае выгода заключается в том, что льгота будет применяться тогда, когда штатная численность сформирована в полном объеме», — уточнил эксперт.