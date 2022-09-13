Москва, 13 сентября, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Несмотря на резкую реакцию Алексей Пушкова на слова молдавского президента Майи Санду, России придется пока продолжать поставлять газ в Молдавию, чтобы без газа не осталось Приднестровье, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

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«Поэтому Газпрому придется продолжить вести переговоры, отвечать на возражения Молдавии, оставаться в рамках существующих договоренностей и позволять молдаванам наращивать долг.

С другой стороны, это является определенной гарантией того, что Молдавия в текущих сложных условиях не начнет военную операцию против Приднестровья, воспользовавшись помощью б. УССР.

Долгосрочно разрешению существующей ситуации может стать только решительная победа России в спецоперации в б. УССР и урегулирование ситуации с Европой.

После этого можно будет вернуться к вопросу о погашении долгов и обсуждению цен поставок.

Впрочем, у госпожи Санду руки тоже связаны — условия контракта прописаны и никаких рычагов для давления на Россию у нее нет», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Молдавия может не закупать природный газ у России и способна «за бесценок» забирать голубое топливо у соседней Румынии, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

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