Казань, , 15:55 — REGNUM Татарии планируют выделить дополнительные средства из федерального бюджета в объеме 679 млн рублей. Об этом 13 сентября сообщил заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Уборочная страда Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Из общего объема предоставленных Минсельхозом РФ средств порядка 658 млн рублей направят на субсидирование реализованного зерна и 21 млн рублей — на стимулирование производства масличных культур.

По словам Зяббарова, участие в закупочных интервенциях государственного фонда зерна может стать дополнительным решением регулирования ценовой ситуации. На Татарию предусмотрена закупка продовольственной пшеницы в объеме 300 тыс. тонн. В настоящее время цена закупки продовольственной пшеницы колеблется от 13,5 тыс. до 14,5 тыс. рублей (без НДС).

В Татарии по состоянию на 13 сентября намолочено 5,2 млн тонн зерна, в 2021 году аграрии всего собрали около 2,2 млн тонн. В республике почти завершена уборка зерновых культур. Уже убрано 1,4 млн га (без кукурузы), или 98% всего объема.

Напоминаем, в 2022–2023 годам сельхозпроизводителям Татарии возместят часть затрат на производство и реализацию зерновых культур.

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