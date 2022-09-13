Хабаровск, , 15:33 — REGNUM Хабаровский «Амур» одержал победу над китайским «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

Хоккей Santeri Viinamäki

В составе «Амура» шайбы забросили нападающие Ярослав Лихачёв и Игорь Руденков. У «Куньлуня» отличился защитник Джейк Челиос.

На сегодняшний день «Амур» занимает третье место в Восточной конференции, на счету команды шесть очков. «Куньлунь» идёт на 10-м месте в Западной конференции с тремя очками.

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