Великобритания, 13 сентября, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Рабочие крупнейшего контейнерного порта Великобритании Филикстоу планируют провести вторую восьмидневную забастовку из-за оплаты труда, сообщил профсоюз Unite во вторник 13 сентября, как передает агентство Reuters.

(сс) Frans Berkelaar В порту

Новую забастовку планируется провести с 27 сентября по 5 октября, так как работники порта большинством в 82% голосов выступили за то, чтобы отклонить предложение руководства о 7-процентном увеличении зарплаты, говорится в заявлении Unite.

«Новая забастовка неизбежно приведет к задержкам и сбоям в поставках в Великобритании, но это полностью вина самой компании», — заявил представитель профсоюза Unite по докам Бобби Мортон, имея в виду портового оператора CK Hutchison.

С учетом того, что инфляция в июле превысила 10% и, по прогнозам Банка Англии, в следующем месяце превысит 13%, профсоюз Unite утверждает, что 7-процентное повышение зарплаты будет фактическим ее сокращением.

«Процесс коллективных переговоров зашел в тупик, нет никаких перспектив достичь соглашения с профсоюзом», — говорится на сайте порта Филикстоу.

Также там отмечается, что руководство порта «очень разочаровано» известием о забастовке и вводит 7-процентную надбавку плюс 500 фунтов задним числом с 1 января 2022 года.

Забастовка последует за аналогичной восьмидневной забастовкой в Филикстоу в августе, которая не привела к масштабным сбоям в поставках.

По данным Unite, через порт Филикстоу проходит около 48% всех контейнеров, ввозимых в Великобританию.