Тольятти, Самарская область, , 15:34 — REGNUM Автономное транспортное средство для предприятий автомобильного кластера разрабатывают в Тольяттинском государственном университете. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Импортозамещение Lustra-gus.ru

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Сообщается, что это транспортное средство сможет стать полноценной заменой импортных аналогов, которые сейчас используются на предприятиях.

«Функциональные возможности модуля гораздо шире. Наше автономное транспортное средство способно обеспечить складскую и производственную логистику, может использоваться для транспортировки различных грузов, например, багажа в аэропортах, лекарств и оборудования в больницах и для многого другого», — приводит пресс-служба слова директора инновационно-технологического парка Тольяттинского государственного университета Сергея Жученко.

По словам заведующего кафедрой «Промышленная электроника» Александра Шевцова, многие предприятия до недавнего времени использовали в своей работе автономные транспортные средства зарубежных компаний.

«Теперь из-за санкций российские производители вынуждены искать новых поставщиков, и наш модуль сможет стать заменой импортным аналогам», — пояснил он.

Сообщается, что модуль работает без участия водителя или оператора.