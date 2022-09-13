Москва, 13 сентября, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Госдума ратифицировала договор между Россией и Белоруссией о гармонизации таможенного законодательства двух стран и сотрудничестве в таможенной сфере, передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Документ был подписан в Москве 28 февраля 2022 года и в Минске 4 марта 2022 года. В рамках договора предусмотрено, в частности, информационное взаимодействие и взаимный обмен сведениями, совместный таможенный контроль и взаимодействие мобильных групп таможенных органов обеих стран.

«Для этого в Минске будет создан постоянно действующий межгосударственный центр по координации работы по управлению рисками, а также реализации аналитических функций и мониторингу таможенных операций», — сказал в ходе пленарного заседания замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.