Салехард, , 15:31 — REGNUM На Ямале прокуратура устанавливает круг работников АО «ЭнергоГазСтрой». Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

Строители John Jones

Круг работников устанавливается для выявления людей, перед которыми у АО «ЭнергоГазСтрой» образовалась задолженность по зарплате. Так как решением Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа данное предприятие признано несостоятельным и в отношении него открыто конкурсное производство.

Люди, которым предприятие не выплатило заработную плату, необходимо обратиться в прокуратуру Нового Уренгоя или к конкурсному управляющему.

Согласно открытым данным, фирма «ЭнергоГазСтрой» занималась строительством жилых и нежилых зданий.

Кроме того, прокуратура Таймырского района разыскивает людей, которым ОАО «Уренгойнефтегазгеология» не выплатило зарплату. Фирма также признана несостоятельной. Уже насчитывается 214 пострадавших работников.