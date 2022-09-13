* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 13 сентября, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) в своём заявлении потребовала немедленно прекратить «угрозы», «запугивание» и «преследование» талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) женщин-сотрудников отделений Организации Объединённых Наций в Афганистане. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Согласно заявлению преследование сотрудников ООН со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проявляется в различных формах. В заявлении говорится, что Организация Объединённых Наций выразила растущую обеспокоенность «действиями властей» в отношении афганского персонала ООН.

UNAMA подчеркнула, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны соблюдать обязательства в отношении привилегий и иммунитетов ООН и всего её персонала, включая свободу их передвижения по стране.

12 сентября кандагарский департамент министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока на несколько часов задержал четырех женщин-сотрудниц ООН по обвинению в «распространении проституции» и «неправильном ношении чадры».

Надёжный источник в UNAMA сообщил газете «8 Собх», что агенты департамента арестовали этих женщин рано утром перед их офисом и жестоко избили их водителя. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили им, что их арестовали за «не ношение хиджаба в офисе» и распространения «безнравственности» в обществе.